Маринато Гилерме: У меня в «Локомотиве» всю мою жизнь была конкуренция Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о своем состоянии после болезни.

- Не планировали нагрузку, потому что после болезни я еще не готов. Последняя тренировка получилась тяжелой, и я устал, но процесс идет, и нужно возвращаться в форму.

Всегда говорю, что у меня в «Локомотиве» всю мою жизнь была конкуренция. Мне это нравится, потому что это заставляет всегда быть в форме и не расслабляться.

Смотрел матч против «Спартака» по телевизору. Если кто-то болеет или травмирован, но у нас всегда есть второй и третий человек на эту позицию, который может сыграть, - рассказал Гилерме в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что 9 февраля «Локомотив» проведет заключительный матч на «Кубке Париматч Премьер» против «Ростова».