«Реал» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» в четвертьфинале Кубка Испании

В составе команды из Сан-Себастьяна голами отметились Александер Исак (54-я и 56-я минуты), Мартин Эдегор (22) и Микель Марино (69). У мадридского клуба отличились Марсело (59), Винисиус Жуниор (79) и Начо (90+3).

Добавим, что соперник «Реала Сосьедад» в полуфинале турнира определится позднее.

Кубок Испании

1/4 финала

«Реал» – «Реал Сосьедад» - 3:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдегор (22), 0:2 – Исак (54), 0:3 – Исак (56), 1:3 – Марсело (59), 1:4 – Мерино (69), 2:4 – Родриго (81), 3:4 – Начо (90).

«Реал»: Ареоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 76), Бензема.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор (Гевара, 64), Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Ойарсабаль, Исак (Муньос, 70).

Предупреждения: Эдегор (11), Ле Норман (19), Субельдия (66), Милитао (77), Горосабель (86), Винисиус Жуниор (90).

Удаление: Эспиноса (90+5).