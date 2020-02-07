Саво Милошевич – об игре со «Спартаком»: Самое главное - насладиться матчем и провести его с пользой - Советский спорт
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07 февраля 2020 01:57Футбол

Саво Милошевич – об игре со «Спартаком»: Самое главное - насладиться матчем и провести его с пользой

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич – о предстоящем матче против «Спартака» в рамках товарищеского турнира «Кубок Париматч Премьер».

- Конечно, всем известен определенный подтекст противостояния нашей команды со «Спартаком», но не стоит говорить об этом в рамках нынешнего турнира. Я абсолютно уважаю всех участников этого Кубка. Самое главное - насладиться матчем и провести его с пользой, чтобы лучше подготовиться к возобновлению сезона. Думаю, такие цели преследуют все участники этого турнира, - цитируют Милошевича «Известия».

Напомним, что встреча состоится 8 февраля в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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