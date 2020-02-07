Сетьен - о вылете «Барселоны» из Кубка Испании: Все прошло хорошо, кроме результата Каталонцы проиграли «Атлетику».

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился эмоциями после поражения от «Атлетика» в матче Кубка Испании.

«Команда показала хороший уровень. Бывают дни, когда ты можешь забить с одного удара, а бывает, не можешь забить и с десяти. Есть моменты, которые не могут контролировать ни тренер, ни игроки, и это один из них. Все прошло хорошо, кроме результата. Грустно, что мы вылетели, но считаю, это шаг вперед в понимании того, что нам нужно улучшить», - приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, футболисты «Барселоны» проиграли «Атлетику» в гостевом матче 1/4 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Иньяки Уильямс (90+3).

Добавим, что ранее в 1/2 финала турнира вышел «Реал Сосьедад», обыгравший в гостях мадридский «Реал» (4:3). Также участие полуфинале себе обеспечили «Мирандес» и «Гранада».

9 февраля в рамках чемпионата Испании «Барса» сыграет в гостях против «Бетиса».