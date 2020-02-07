Зидан – о поражении от «Реал Сосьедада»: «Реал» боролся до конца, даже уступая в три мяча

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча против «Реал Сосьедада» в Кубке Испании.
«Иногда дела идут не так, как надо. Были допущены ошибки в обороне, в первом тайме игра не шла. Мы боролись до конца, даже уступая в три мяча. Тяжело пропускать четыре гола дома, но нам ничего не нужно менять, мы должны гнуть свою линию. В сезоне бывают сложные игры, соперник заслужил эту победу», - цитирует Зидана As.
Напомним, «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Реал» в матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 4:3.
В составе команды из Сан-Себастьяна голами отметились Александер Исак (54-я и 56-я минуты), Мартин Эдегор (22) и Микель Марино (69). У мадридского клуба отличились Марсело (59), Винисиус Жуниор (79) и Начо (90+3).
9 февраля в рамках чемпионата страны «Реал» сыграет в гостях против «Осасуны».
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