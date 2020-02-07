Уильямс – после победы над «Барселоной»: Иногда нужно просто верить

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс не скрывал эмоций после победы над «Барселоной» в Кубке Испании.
«Я не могу сейчас найти слов, иногда нужно просто верить. Это наша возможность получить трофей. «Атлетик» знал, что в игре с «Барсой» будет сложно. Однако мы были живы в течение девяноста минут. Завершение этого пути победой - награда за усилия, которые мы предпринимаем весь сезон», - цитирует футболиста Mundo Deportivo.
Напомним, футболисты «Барселоны» проиграли «Атлетику» в гостевом матче 1/4 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Уильямс (90+3).
Добавим, что ранее в 1/2 финала турнира вышел «Реал Сосьедад», обыгравший в гостях мадридский «Реал» (4:3). Также участие полуфинале себе обеспечили «Мирандес» и «Гранада».
9 февраля в рамках чемпионата Испании «Барса» сыграет в гостях против «Бетиса».
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