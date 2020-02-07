Полузащитник «Рубина» Ташаев перенес операцию и пропустит до восьми недель Казанцы продолжают готовиться ко второй части сезона.

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев перенес операцию.

«По оценкам медицинского штаба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель», - говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Полузащитник Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии.

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По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель.

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Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/uspQUklWl7 — «Рубин» Казань (@fcrk) February 6, 2020

Напомним, Ташаев перешел в «Рубин» из «Спартака» в сентябре 2019 года на правах аренды.

В составе казанского клуба он провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

«Рубин» занимает 13-место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 туров в активе команды 19 очков.

1 марта казанцы сыграют на выезде против «Тамбова».