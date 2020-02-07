«Спартак» требует взыскать с «Крузейро» 750 тысяч евро за аренду Роши

Московский «Спартак» обратился в ФИФА и потребовал взыскать долг с бразильского клуба «Крузейро» за аренду нападающего Педро Роши.
Как сообщает Globo Esporte, процесс начался во второй половине 2019 года, но решение до сих пор не вынесено. Предполагаемая сумма долга составляет 750 тысяч евро.
Напомним, Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года. В составе красно-белых он провел 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
С апреля по декабрь 2019 года 25-летний нападающий был арендован «Крузейро». За это время он успел забить два гола и отдать две результативные передачи в 25 матчах. По итогам сезона «Крузейро» впервые в истории вылетел во вторую лигу Бразилии.
1 января 2020 года Роша был вновь отправлен в аренду. На этот раз во «Фламенго».
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