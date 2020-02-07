Винисиус Жуниор – о вылете из Кубка: Проиграли единственный матч, в котором нельзя было проигрывать «Реал» потерпел поражение от «Реала Сосьедад» в четвертьфинале Кубка Испании.

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор высказался о поражении от «Реала Сосьедад» (3:4) в четвертьфинале Кубка Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Обидно, мы были непобедимыми дома, а единственный матч, в котором нельзя было проигрывать, мы проиграли, – приводит AS слова 19-летнего бразильца. – Но самое главное, что мы продолжаем бороться до конца.

Пусть и болельщики остаются с нами до конца. Мы будем биться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов».

Отметим, что «Реал» потерпел первое домашние поражение в нынешнем сезоне и прервал беспроигрышную серию из 21 матча.

Винисиус отметился голевой передачей на Родриго, который забил второй гол команды.