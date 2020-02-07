Траоре может вернуться в «Барселону» - Советский спорт
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07 февраля 2020 11:21ФутболНечаев Юрий

Траоре может вернуться в «Барселону»

Контракт футболиста с «Вулверхэмптоном» рассчитан до июня 2023 года.

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре летом может перейти в «Барселону».

Как сообщает Daily Mail, скауты каталонского клуба неоднократно наблюдали за игрой испанца в текущем сезоне.

Напомним, 24-летний Траоре является воспитанником «Барселоны». В августе 2015 года он перебрался в Англию, где успел поиграть за такие команды, как «Астон Вилла» и «Мидлсборо». В августе 2018 года нападающий стал игроком «Вулверхэмптона».

В текущем сезоне Траоре провел 36 матч за клуб во всех турнирах, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

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