Траоре может вернуться в «Барселону»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре летом может перейти в «Барселону».
Как сообщает Daily Mail, скауты каталонского клуба неоднократно наблюдали за игрой испанца в текущем сезоне.
Напомним, 24-летний Траоре является воспитанником «Барселоны». В августе 2015 года он перебрался в Англию, где успел поиграть за такие команды, как «Астон Вилла» и «Мидлсборо». В августе 2018 года нападающий стал игроком «Вулверхэмптона».
В текущем сезоне Траоре провел 36 матч за клуб во всех турнирах, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
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