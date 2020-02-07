Главный тренер «Атлетика» – о победе над «Барселоной»: Такие вечера укрепляют нашу философию - Советский спорт
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07 февраля 2020 11:54ФутболЛипкин Антон

Главный тренер «Атлетика» – о победе над «Барселоной»: Такие вечера укрепляют нашу философию

«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании.

Главный тренер «Атлетика» Гаиска Гаритано прокомментировал победу над «Барселоной» (1:0) в матче ¼ финала Кубка Испании на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

«Команда отработала невероятным образом, – приводит Marca слова Гаритано. – Во втором тайме «Барселона» прижала нас, поскольку за нее выступают очень хорошие игроки. Но мы не сдались и выстояли в непростой период. Нас не так легко обыграть.

Я очень рад за болельщиков, потому что эта победа для всех. Такие вечера укрепляют нашу философию, даже когда мы переживаем сложности. У нас ест гордость, доверие людей и команда, которая всегда идет вперед».

Напомним, единственный гол в матче на 90-й минуте полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс забил в свои ворота.

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