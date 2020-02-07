Бибрас Натхо – о матче со «Спартаком»: Пикантная встреча «Спартак» сыграет с «Партизаном» и в случае победы может стать победителем «Кубка Матч Премьер».

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо высказался о предстоящем матче со «Спартаком» на «Кубке Матч Премьер» в Катаре.

«Естественно, такой матч интересен болельщикам и журналистам, это пикантная встреча, – приводят «Известия» слова 31-летнего израильтянина. – Но, в конце концов, это тренировочные матчи, и надо быть готовыми к сезону».

Напомним, Натхо провел восемь лет в России: с 2010 по 2014 годы он выступал за «Рубин», а с 2014-го по 2018-й – за ЦСКА.

После двух туров «Спартак» лидирует в «Кубке Матч Премьер» с четырьмя очками, у «Ростова» и «Локомотива» – по три, у «Партизана» – два.

Матч «Спартак» – «Партизан» пройдет 8 февраля в Дохе. Начало игры – 14:00 (мск).