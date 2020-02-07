Самуэль Жиго: «Кубок Матч Премьер» не так важен, но мы играем в футбол и хотим побеждать

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о возможной победе в «Кубке Матч Премьер» в Катаре.
«Спартак» возглавляет турнирную таблицу после двух туров, опережая на одно очко «Ростов» и «Локомотива» и на два – «Партизан». В субботу красно-белые сыграют с сербами.
«Знаем, что победа принесет нам трофей, – приводят «Известия» слова 26-летнего француза. – Поэтому попытаемся сыграть на максимуме. Наверное, сам Кубок не так важен, но мы играем в футбол, и нам хочется побеждать».
Матч «Спартак» – «Партизан» пройдет 8 февраля в Дохе. Начало игры – 14:00 (мск).
Отметим, что зимой прошлого года «Спартак» выиграл первый в истории «Кубок Матч Премьер».
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