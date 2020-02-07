«Бордо» продлил контракт с Брианом

Форвард Джимми Бриан подписал новый контракт с «Бордо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 34-летнего француза с жирондинцами рассчитано на два года.
Бриан выступает за «Бордо» с августа 2018 года после перехода из «Генгама». За полтора года он провел за команду 70 матчей, забил 18 голов, в том числе семь – в нынешнем сезоне. Ранее нападающий также выступал за «Ренн», «Лион» и «Ганновер».
В составе «Лиона» Бриан стал обладателем Кубка Франции (2011/2012) и Суперкубка страны (2012/2013).
После 23 туров нынешнего сезона «Бордо» набрал 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице.
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