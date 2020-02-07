«Бордо» продлил контракт с Брианом Форвард забил семь голов в нынешнем сезоне.

Форвард Джимми Бриан подписал новый контракт с «Бордо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 34-летнего француза с жирондинцами рассчитано на два года.

Le Club est heureux d'annoncer la prolongation de contrat de Jimmy Briand. Il est maintenant lié aux Girondins jusqu'en 2022. #FCGB pic.twitter.com/Gy6ZFAhoZY — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 6, 2020

Бриан выступает за «Бордо» с августа 2018 года после перехода из «Генгама». За полтора года он провел за команду 70 матчей, забил 18 голов, в том числе семь – в нынешнем сезоне. Ранее нападающий также выступал за «Ренн», «Лион» и «Ганновер».

В составе «Лиона» Бриан стал обладателем Кубка Франции (2011/2012) и Суперкубка страны (2012/2013).

После 23 туров нынешнего сезона «Бордо» набрал 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице.