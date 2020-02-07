Больше всех в «Монако» зарабатывает Бен-Йеддер, Головин – девятый Россиянин играет во Франции с 2018 года.

Нападающий Виссам Бен-Йеддер является самым высокооплачиваемым игроком «Монако».

Как сообщает L’Equipe, зарплата футболиста составляет 650 тысяч евро в месяц. Следом за ним расположились Сеск Фабрегас (600 тыс.) и Тиемуэ Бакайоко (450 тыс.).

Российский полузащитник Александр Головин зарабатывает 225 тысяч и занимает по этому показателю девятое место в команде.

Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Франции является нападающий «ПСЖ» Неймар, зарабатывающий 3,06 млн евро в месяц.

Напомним, Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В составе французского клуба он провел 61 матч, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

В текущем сезоне «Монако» занимает десятое место в турнирной таблице. После 23 туров в активе команды 32 очка.

8 февраля «Монако» сыграет в гостях против «Амьена».