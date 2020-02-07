Серхио Бускетс: «Барселона» покидает Кубка Испании из-за одной дурацкой ошибки Полузащитник забил в свои ворота на последней минуте матча с «Атлетиком».

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после матча с «Атлетиком» (0:1) высказался о вылете команды из Кубка Испании.

31-летний испанец стал автором гола в свои ворота на последней минуте основного времени игры. Таким образом, впервые с 2014 года каталонцы не сыграют в финале турнира.

«Мы покидаем турнир из-за одной дурацкой ошибки, – приводит Marca слова Бускетса. – Мы хорошо играли и, думаю, заслуживали победу.

Сейчас все расстроены. Мы не собирались вылетать, но у нас остаются два турнира – чемпионат и Лига чемпионов, – где мы будет продолжать бороться».

«Барселона» потерпела второе поражение после назначения главным тренером Кике Сетьена.