Серхио Бускетс: «Барселона» покидает Кубка Испании из-за одной дурацкой ошибки

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после матча с «Атлетиком» (0:1) высказался о вылете команды из Кубка Испании.
31-летний испанец стал автором гола в свои ворота на последней минуте основного времени игры. Таким образом, впервые с 2014 года каталонцы не сыграют в финале турнира.
«Мы покидаем турнир из-за одной дурацкой ошибки, – приводит Marca слова Бускетса. – Мы хорошо играли и, думаю, заслуживали победу.
Сейчас все расстроены. Мы не собирались вылетать, но у нас остаются два турнира – чемпионат и Лига чемпионов, – где мы будет продолжать бороться».
«Барселона» потерпела второе поражение после назначения главным тренером Кике Сетьена.
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев Александр Пронин: «Рига» – не «Спартак». Игроки за Кононова будут биться Генеральный директор «Риги» рассказал о приглашении в латвийский клуб Олега Кононова. 06.02.2020 22:45 Футбол Августин Александр Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег Клубный рекорд Яшкина, реванш СКА, волевая победа «Магнитки». Яркие моменты понедельника Московское «Динамо» одолело «Локомотив» (3:1) благодаря голу Дмитрия Яшкина, ставшего победным. 03.02.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль