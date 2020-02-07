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Иван Обляков: Братья Березуцкие молодых прессинговали прилично. Особенно, Кучаева - Советский спорт
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07 февраля 2020 13:33ФутболГичунцев Артур

Иван Обляков: Братья Березуцкие молодых прессинговали прилично. Особенно, Кучаева

Оба игрока выступали за столичный клуб с 2002 по 2018 год.

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, как вели себя бывшие защитники армейцев Алексей и Василий Березуцкие.

«Действительно, раньше не был с ними знаком. Сейчас немного пересекаемся. Братья шутят, а как же без этого? Мне рассказывали, что в свои игровые годы молодых они прессинговали прилично. Особенно, Костю Кучаева, если не ошибаюсь, да и Федю Чалова тоже. Сейчас такого нет», – цитирует Облякова Bobsoccer.

Добавим, что ранее ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких. Они получили работу в структуре клуба.

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