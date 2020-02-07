В «Луче» начали гасить долги по зарплате Команда готовится отправиться сбор в Турцию.

В «Луче» намерены рассчитаться по всем долгам по зарплате до конца февраля, сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее стало известно о том, что по ходу нынешнего сезона в клубе образовалась пятимесячная задолженность по зарплате, а в сумме долги клуба за последние шесть лет превышают 320 миллионов рублей.

«Все сотрудники и футболисты получили зарплату за январь, к концу февраля обещают погасить остальные задолженности по заработной плате», – заявили ТАСС в пресс-службе.

На следующей неделе «Луч» должен отправиться в Турцию, где продолжит подготовку к возобновлению сезона, хотя ранее сообщалось, что сбор должен был начаться 5 февраля.

Напомним, команда ушла на зимний перерыв на 15-м месте, набрав 26 очков в 25 матчах.