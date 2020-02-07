«Краснодар» проиграл чешской «Виктории», соперники забили друг другу семь голов «Быки» готовятся к весенней части сезона на юге Испании.

На сборе в испанской Марбелье «Краснодар» провел контрольный матч с вице-чемпионом Чехии «Викторией». Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу клуба из города Пльзень.

К 24-й минуте чехи выигрывали 2:0. На 11-й минуте счет открыл Ян Коваржик, а затем отличился Алеш Чермак.

За шесть минут до перерыва краснодарцы «размочили» счет стараниями шведского нападающего Маркуса Берга, а в середине второго тайма Магомед-Шапи Сулейманов восстановил равновесие. На 66-й минуте Берг не реализовал пенальти, однако после того, как вратарь «Виктории» Алеш Хрушка парировал 11-метровый, Сулейманов добил мяч в сетку.

На 73-й «Виктория» вновь вышла вперед стараниями Ондржея Михалика, а на 76-й Томаш Хорий довел перевес чешского клуба до счета 4:2. На 82-й Мануэл Фернандеш сократил отставание «Краснодара», однако отыграться вновь команда Сергея Матвеева не смогла.

Сегодня вечером «Краснодар» проведет еще один спарринг против норвежского клуба «Мьендален».

Зелено-черные занимают второе место в чемпионате России, набрав 35 очков в 19 матчах и на 10 очков отставая от «Зенита».

«Виктория» занимает вторую позицию в чемпионате Чехии с 38 очками после 20 игр. Отставание пльзеньской команды от пражской «Славии» составляет 16 очков.

Контрольный матч

«Краснодар» (Россия) – «Виктория» (Пльзень, Чехия) – 3:4 (1:2).

Голы: Коваржик, 11 – 0:1; Чермак, 24 – 0:2; Берг, 39 – 1:2; Сулейманов, 66 – 2:2; Михалик, 73 – 2:3; Хорий, 76 – 2:4; Мануэл Фернандеш, 82 – 3:4.

«Краснодар»: Синицын, Стоцкий, Мартынович, Бородин, Рамирес, Газинский, Мануэл Фернандеш (Апеков, 83), Олссон, Вильена, Сулейманов, Берг.