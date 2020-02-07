Лидер «Вулверхэмптона» может заменить Суареса в «Барселоне»

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре привлек внимание руководства «Барселоны».
Согласно источнику, каталонский клуб решил обновить атакующую линию, в том числе из-за травмы нападающего Луиса Суареса. Отмечается, что чемпион Испании надеется оформить трансфер игрока летом 2020 года.
24-летний Траоре – воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб 2015 году. После отъезда из Испании он выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро», а в 2018 году перешел за 20 млн евро в «Вулверхэмптон».
В текущем сезоне форвард «волков» провел 36 матчей, забил пять голов и отдал 10 голевых передач.
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