Погба и Мактомини не примут участие в тренировочном сборе «МЮ» в Испании Оба полузащитника продолжают восстанавливаться после травмы.

«Манчестер Юнайтед» отправится на тренировочный сбор в испанской Марбелье без полузащитников Поля Погба и Скотта Мактомини, но с новичком команды Одионом Игало. Об этом сообщает Sky Sports.

Подопечные Оле-Гуннара Сульшера проведут в Испании небольшую подготовку к возобновлению АПЛ.

Напомним, что Погба сыграл всего в восьми матчах нынешнего сезона из-за проблем с лодыжкой. Что касается Мактомини, то шотландец повредил связки колена в матче 19-го тура против «Ньюкасла» (4:1) – на счету 23-летнего полузащитника 21 встреча, в которых он отметился тремя голами и одним ассистом.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Ближайший матч в АПЛ команда проведет 17 февраля против «Челси». Начало – в 23.00 по московскому времени.