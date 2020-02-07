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«Сочи» сыграл вничью с БАТЭ - Советский спорт
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07 февраля 2020 18:59ФутболШарафудинов Виктор

«Сочи» сыграл вничью с БАТЭ

Команда РПЛ проводит сбор в Турции.

В турецком Белеке ФК «Сочи» провел контрольный матч против белорусского БАТЭ. Товарищеская встреча завершилась вничью 1:1.

Соперники обменялись забитыми мячами в концовке. На 85-й минуте после прострела Эльмира Набиуллина мяч в сетку ворот вице-чемпиона Белоруссии направил Никита Бурмистров. Четыре минуты спустя БАТЭ отыгрался – сербский форвард Неманья Милич дальним ударом направил мяч в «девятку».

Для команды Владимира Федотова встреча против белорусского клуба стала вторым спаррингом за сегодня. Ранее сочинцы со счетом 1:2 уступили «Енисею».

Дебютант РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в чемпионате России, набрав 15 очков в 18 матчах.

В прошлом сезоне БАТЭ впервые с 2005 года не смог выиграть чемпионат Белоруссии, финишировав на втором месте позади «Динамо-Брест».

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