Жозеп Бартомеу: Играть с «Атлетиком» на выезде всегда тяжело Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал поражение своей команды в 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика» (0:1).

– У нас было много острых моментов, мы хорошо играли. Хочу поздравить футболистов с тем, как они сыграли. Они показали амбицию и мотивированность. «Атлетик» нанес один удар по воротам в конце и выиграл матч. Мы заслуживали пройти дальше, но это оказалось невозможно. Повторюсь, мне понравились амбиции команды на поле, ведь играть с «Атлетиком» на выезде тяжело, его фанаты давят на вас. Теперь мы должны сконцентрироваться на чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Если будем играть так же – успех придет, я уверен, – цитирует Бартомеу пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, футболисты «Барселоны» проиграли «Атлетику» в гостевом матче 1/4 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Иньяки Уильямс (90+3).

Подопечные Кике Сетьена занимают второе место в чемпионате Испании, отставая на три очка от мадридского «Реала». Что касается Лиги чемпионов, то в 1/8 финала каталонцы сыграют против «Наполи».