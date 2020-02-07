Адебайор продолжит карьеру в чемпионате Парагвая Форвард является свободным агентом с декабря 2019 года.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор стал игроком парагвайского клуба «Олимпия». Об этом сообщил журналист Роберто Рохас на своей странице в Twitter.

Таким образом, тоголезец будет играть вместе со своим бывшим одноклубником по «Манчестер Сити» Рокки Санта Крузом.

Big 💣 in Paraguay: former Arsenal, Man City, Real Madrid & Spurs FW Emmanuel Adebayor will head off to Paraguay to play for Olimpia as they look to go all out in the Libertadores.



The Togolese will reunite with his former City teammate & captain of Olimpia, Roque Santa Cruz. pic.twitter.com/Z5OLThb2MR — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) February 7, 2020

Отметим, что ранее форвардом интересовались «Ним» и «Астон Вилла».

Адебайор находится в статусе свободного агента с начала декабря этого года после ухода из турецкого «Кайсериспора».

В своей карьере он играл за такие команды, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм». На его счету 587 проведенных игр, в которых он забил 205 голов и отдал 65 результативных передач. В составе сборной Того он отличился 29 раз в 66 матчах.

В этом сезоне Адебайор сыграл в восьми встречах чемпионата Турции, отметившись двумя голами и одним ассистом.