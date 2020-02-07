Адебайор продолжит карьеру в чемпионате Парагвая

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор стал игроком парагвайского клуба «Олимпия». Об этом сообщил журналист Роберто Рохас на своей странице в Twitter.
Таким образом, тоголезец будет играть вместе со своим бывшим одноклубником по «Манчестер Сити» Рокки Санта Крузом.
Отметим, что ранее форвардом интересовались «Ним» и «Астон Вилла».
Адебайор находится в статусе свободного агента с начала декабря этого года после ухода из турецкого «Кайсериспора».
В своей карьере он играл за такие команды, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм». На его счету 587 проведенных игр, в которых он забил 205 голов и отдал 65 результативных передач. В составе сборной Того он отличился 29 раз в 66 матчах.
В этом сезоне Адебайор сыграл в восьми встречах чемпионата Турции, отметившись двумя голами и одним ассистом.
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