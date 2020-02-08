Стал известен состав «Спартака» на матч с «Партизаном» Начало игры – 14:00 (мск).

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал состав команды на матч с «Партизаном» в третьем туре «Кубка Матч Премьер» в Дохе.

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Крал, Зобнин, Тил, Мирзов, Понсе.

Запасные: Максименко, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Гулиев, Бакаев, Соболев, Глушенков.

Напомним, после двух туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице с четырьмя очками. В случае победы в основное время красно-белые обеспечат себе титул, который они уже выигрывали зимой прошлого года.

В предыдущих матчах в Дохе «Спартак» победил «Ростов» (2:1) и проиграл «Локомотиву» в серии пенальти (1:1, по пенальти – 2:4).

Матч «Спартак» – «Партизан» пройдет в Дохе. Начало игры – 14:00 (мск).