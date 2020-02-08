Стал известен состав «Спартака» на матч с «Партизаном»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал состав команды на матч с «Партизаном» в третьем туре «Кубка Матч Премьер» в Дохе.
«Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Крал, Зобнин, Тил, Мирзов, Понсе.
Запасные: Максименко, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Гулиев, Бакаев, Соболев, Глушенков.
Состав красно-белых на заключительный матч катарского сбора 👇🏻#КрасноБелыеСборы🇶🇦 | #День12 #КубокПариматчПремьер #СпартакПартизан pic.twitter.com/iO0471ddEo— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 8, 2020
Напомним, после двух туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице с четырьмя очками. В случае победы в основное время красно-белые обеспечат себе титул, который они уже выигрывали зимой прошлого года.
В предыдущих матчах в Дохе «Спартак» победил «Ростов» (2:1) и проиграл «Локомотиву» в серии пенальти (1:1, по пенальти – 2:4).
Матч «Спартак» – «Партизан» пройдет в Дохе. Начало игры – 14:00 (мск).