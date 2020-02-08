Кротов продлил контракт с «Уфой» Новое соглашение рассчитано на два года.

«Уфа» сообщила на официальном сайте о продлении контракта с форвардом Вячеславом Кротовым. Новое соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на два года.

Кротов перешел в «Уфу» в августе 2015 года из «Спартака». За четыре с половиной сезона он провел за команду 106 матчей, забил десять голов и сделал семь результативных передач. В нынешнем сезоне у него два гола и одна результативная передача в 14 матчах чемпионата и Кубка России. Ранее Кротов выступал за «Волгарь» и «Спартак-2».

После 19 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. В настоящее время команда готовится к возобновлению сезона на сборе на Кипре.