Соболев забил первый гол за «Спартак» Форвард отличился в матче с «Партизаном» на «Кубке Матч Премьер».

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил первый гол после перехода в московский клуб.

Во втором тайме третьего матча команды на «Кубке Матч Премьер» 22-летний нападающий сравнял счет после передачи полузащитника Зелимхана Бакаева. Отметим, что Соболев вышел на замену в перерыве.

Напомним, Соболев стал игроком «Спартака» 30 января. Он будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды, после чего его трансфер может быть выкуплен.

В нынешнем сезоне форвард забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов».

Для завоевания «Кубка Матч Премьер» «Спартаку» необходимо победить в основное время.