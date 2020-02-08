Соболев забил первый гол за «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил первый гол после перехода в московский клуб.
Во втором тайме третьего матча команды на «Кубке Матч Премьер» 22-летний нападающий сравнял счет после передачи полузащитника Зелимхана Бакаева. Отметим, что Соболев вышел на замену в перерыве.
Напомним, Соболев стал игроком «Спартака» 30 января. Он будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды, после чего его трансфер может быть выкуплен.
В нынешнем сезоне форвард забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов».
Для завоевания «Кубка Матч Премьер» «Спартаку» необходимо победить в основное время.
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