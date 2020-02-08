Тренер «Партизана» Милошевич объяснил, почему российские футболисты не едут в Европу Ранее нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал игроком испанской «Сельты».

Наставник сербского «Партизана» Саво Милошевич рассказал о своем отношении к проблеме с отъездом российских футболистов в зарубежные клубы.

«Думаю, проблема не в адаптации, а в том, что россиянам просто нет смысла уезжать, ведь так много, как дома, им нигде не заплатят. При этом РПЛ – очень сильная лига. В плане беговой работы – это один из сильнейших чемпионатов в Европе вообще.

Я знаю, о чем говорю, поскольку сам играл за «Рубин». Поэтому, если бы ваши футболисты действительно хотели уехать, у них не возникло бы с этим никаких сложностей, но они не хотят, так как никто больше не будет платить им такие деньги», – цитирует специалиста RT.