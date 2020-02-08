«Спартак» получил трофей за победу в Кубке Париматч Премьер (видео) Столичный клуб выиграл титул второй год подряд.

Сегодня, 8 февраля московский «Спартак» обыграл сербский «Партизан» (3:2) в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер. Таким образом, российский клуб, набрав 7 очков, гарантировал себе первое место и выиграл трофей. По окончании поединка с «Партизаном» красно-белые получили трофей. #КубокПариматчПремьер ✅🏆 pic.twitter.com/YskO7LUCyt — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 8, 2020