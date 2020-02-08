«Спартак» получил трофей за победу в Кубке Париматч Премьер (видео)

Сегодня, 8 февраля московский «Спартак» обыграл сербский «Партизан» (3:2) в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер.
Таким образом, российский клуб, набрав 7 очков, гарантировал себе первое место и выиграл трофей. По окончании поединка с «Партизаном» красно-белые получили трофей.
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