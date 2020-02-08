Леонид Федун: Видно, что «Спартак» физически еще не готов - Советский спорт
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08 февраля 2020 18:46Футбол

Леонид Федун: Видно, что «Спартак» физически еще не готов

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что перед командой не стояло задачи выиграть товарищеский турнир «Кубок Париматч Премьер».

- Игра команды была тренировочная, масса ошибок. Видно, что она физически еще не готова.

Судейство? Георгий Джикия правильно сказал - ни о чем. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли, - цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, что 8 февраля «Спартак» обыграл «Партизан» (3:2) в третьем туре «Кубка Париматч Премьер». Таким образом, российский клуб, набрав семь очков, гарантировал себе победу на турнире.

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