Леонид Федун: Видно, что «Спартак» физически еще не готов

- Игра команды была тренировочная, масса ошибок. Видно, что она физически еще не готова.
Судейство? Георгий Джикия правильно сказал - ни о чем. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли, - цитирует Федуна ТАСС.
Напомним, что 8 февраля «Спартак» обыграл «Партизан» (3:2) в третьем туре «Кубка Париматч Премьер». Таким образом, российский клуб, набрав семь очков, гарантировал себе победу на турнире.
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