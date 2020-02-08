«Вердер» на своем поле уступил «Униону» и опустился в зону вылета

В составе берлинского клуба дублем отметился Мариус Бюльтер (52-я и 72-я минуты).
После этой игры «Унион» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице бундеслиги, а «Вердер» с 17 очками опустился на 17-ю строчку.
В следующем туре «Унион» на своем поле сыграет против «», а «Вердер» в гостях встретится с «».
В других матчах тура «Вольфсбург» дома сыграл вничью с «Фортуной» (1:1), «Герта» на своем поле уступила «Майнцу» (1:2), «Падерборн» на выезде сыграл вничью с «Шальке» (1:1), а «Хоффенхайм» в гостях уступил «Фрайбургу» (0:1).
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