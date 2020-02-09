Антон Коченков – об уходе Смолова: Я вообще за любой переход из РПЛ в лигу выше Вратарь «Локомотива» Антон Коченков прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Сельту» на правах аренды.

– Обрадовался за Смолова. Я всегда приветствую стремление играть в сильном чемпионате. Да, команда не борется за высокие места, но попробовать себя в другой стране – это очень круто. При том что у него здесь были небольшие проблемы с игровой практикой, поэтому тем более правильное решение. Я вообще за любой переход из РПЛ в лигу выше, – цитирует Коченкова «Матч ТВ».

Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива». Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона, после чего испанцы могут выкупить трансфер игрока.