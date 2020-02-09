Даниил Медведев: В детстве меня вдохновлял Сафин Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, что внимательно следил за выступлениями экс-первой ракетки мира Марата Сафина.

– С прошлого года я знаю, что могу бороться со всеми. Я стал чувствовать себя гораздо более сильным игроком. Знаю, чего хочу. Я женат с 21 года, моя супруга меня очень поддерживает, это один из главных факторов моего успеха. Кумиров у меня нет. Скорее я сам хочу стать кумиром для других. В детстве мне нравился Марат Сафин, он вдохновлял меня, но я всегда хотел достичь чего-то своим путем, быть собой, – цитирует Медведева AD.nl.

Напомним, что в обновленном рейтинге ATP от 3 февраля россиянин опустился на пятое место. Его обошел австриец Доминик Тим, дошедший до финала Australian Open. Сам Медведев вылетел в четвертом круге после поражения от швейцарца Стэна Вавринки – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.