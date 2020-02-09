Артем Дзюба: Когда играет сборная, фанаты должны засунуть в одно место все клубные пристрастия В прошлом году болельщики скандировали оскорбления в адрес нападающего во время матча Сан-Марино – Россия.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью телеканалу «Россия-24» высказался по поводу оскорблений со стороны поклонников «Спартаку».

«Хотят они оскорблять, пусть оскорбляют, – сказал Дзюба. – Но должна быть золотая середина. Идет матч «Спартак» – «Зенит», вся «Открытие-Арена» визжит. Они даже не болеют за «Спартак», им нужно унизить меня. Хоть раз я пискнул? Нет. Но когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы. Идет чемпионат – кричите все, что угодно. Это болельщицкая культура, часть футбола, которую я принимаю.

Для меня было шоком, что оскорбляют игрока сборной страны. И здесь не важно, кого оскорбляют. Если бы оскорбили другого футболиста, я бы тоже не пошел к трибуне. Рядом с этой трибуной были женщины и дети, которые пытались заглушить оскорбления. Это позорище, нет клубной принадлежности при игре сборной. Мне каждый раз это им объяснять? Мы не должны заигрывать с этими вещами, есть черное, а есть белое. Есть проблема, которую надо решать.

Какие есть претензии к сборной России? Говорят, что мы Бельгии безвольно проиграли. Это же вообще чушь. Мы вышли с настроем: «Ребята, накидайте нам»? Нет, мы вышли с уверенностью, с уважением к себе. Понимали, что против нас гранд, первое место в рейтинге. Мы хотели сыграть на равных, бились, сражались. Мы потерпели поражение, признаем, что сражение было проиграно. Но в следующем матче с Бельгией мы все равно будем верить, что можем их победить. Все это идет от Станислава Саламовича. Я буду верить до конца своих дней, что мы можем победить Бельгию».

В отборочном турнире Евро-2020 Дзюба забил 9 голов в 10 матчах. Всего на его счету 24 мяча в 42 матчах за сборную России. Это третий результат в истории команды после Александра Кержакова (30 голов) и Владимира Бесчастных (26).