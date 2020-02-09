«Ростов» – «Локомотив». Составы команд Заключительный матч Кубка Матч Премьер начнется в 18:00 по московскому времени.

Главные тренеры «Ростова» и «Локомотива» Валерий Карпин и Юрий Семин определились со стартовыми составами на заключительный матч товарищеского турнира в Катаре. «Ростов»: Рудаков, Осипенко, Чистяков, Логашов, Чернов, Еременко, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов Запасные: Песьяков, Седов, Кожемякин, Ведерников, Хаджикадунич, Прошляков, Норманн, Черкес, Безруков, Саплинов, Козлов, Долгов, Ливаднов, Осинов «Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Мурило, Кверквелия, Хеведес, В.Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Тугарев Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Живоглядов, Коломейцев, Рыбчинский, Мухин, Куликов.