Каплиенко официально стал игроком «Тамбова»

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 23-летним игроком подписан сроком на два с половиной года.
С 2016-го по 2018-й годы защитник защищал цвета «Черноморца» из Одессы, после чего подписал контракт с белорусским клубом «Смолевичи».
В 2019-м году Каплиенко стал игроком тбилисского «Динамо» и выиграл вместе с командой чемпионат Грузии.
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