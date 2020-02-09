«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов» после результативной ничьей в основное время - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 февраля 2020 20:12ФутболШарафудинов Виктор

«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов» после результативной ничьей в основное время

В Катаре завершился Кубок Матч Премьер.

В последнем матче товарищеского турнира Кубок Матч Премьер «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти 5:4 после того, как основное время завершилось вничью 3:3. Команда Юрия Семина дважды отыгралась по ходу второго тайма.

Бразильский защитник «Локомотив» Мурило открыл счет на 19-й минуте после углового Жоау Мариу. На 43-й команда Валерия Карпина отыгралась после розыгрыша корнера. Хорен Байрамян направил мяч в штангу, однако Максим Осипенко таки протолкнул мяч в сетку.

На 50-й «Ростов» уже выигрывал – Павел Мамаев точно пробил в касание после передачи Эльдора Шомеродова. На 61-й Гжегож Крыховяк сделал счет 2:2, направив мяч в сетку дальним ударом.

Еще раз команды обменялись голами в промежутке с 71-й по 74-й минуты. «Ростов» во второй раз за вечер вышел вперед стараниями Романа Еременко, подкараулившего ошибку вратаря «Локо» Никиты Медведва, однако железнодорожники опять отыгрались – отличился Дмитрий Рыбчинский.

Серию пенальти «Локомотив» выиграл со счетом 5:4. Вратарь железнодорожников Медведев, в прошлом выступавший за «Ростов» парировал два 11-метровых, нейтрализовав удары Евгения Чернова и Олега Кожемякина.

Победителем Кубка Матч Премьер стал «Спартак», набравший 7 оков в трех матчах. Вчера команда Доменико Тедеско со счетом 3:2 обыграла сербский «Партизан».

Максим Мамин: Мы могли обыграть каждого соперника на Евротуре Форвард сборной России Максим Мамин о своем впечатлении от шведского этапа Евротура. 09.02.2020 19:52 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков Виталий Давыдов: Не хочется ругать, но никогда разношерстный состав не приносил пользу
Спортивный директор как явление Желько Бувач в «Динамо»: что будет? 07.02.2020 11:30 Футбол Яременко Николай
«Детские ошибки». Наши упустили победу над чехами за секунду до финальной сирены Сборная России трижды вела в счете, но позволила себя догнать. В овертайме наши получили численное преимущество, на последних секундах упустили супермомент и проиграли по буллитам (3:4Б), заняв последнее место на шведском этапе Евротрура. 09.02.2020 17:37 Хоккей Домрачев Владислав
Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья
Еще по теме:
Монфис выиграл турнир ATP в Монпелье, победив в финале Поспишила Даниил Медведев: В детстве меня вдохновлял Сафин Рафаэль Надаль: Для меня было бы лучше, если бы на Australian Open победил Тим
Овечкин разбушевался. Снова хет-трик, и две шайбы до отметки 700 Обзор игрового дня в НХЛ. 05.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Как Тедеско повторить Кононова За тур до окончания Кубка Париматч Премьер в Катаре все четыре участника сохраняют шансы завоевать трофей. Впрочем, «Спартак» может убить интригу досрочно. 06.02.2020 14:00 Футбол Федоровский Александр
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай
Александр Пронин: «Рига» – не «Спартак». Игроки за Кононова будут биться Генеральный директор «Риги» рассказал о приглашении в латвийский клуб Олега Кононова. 06.02.2020 22:45 Футбол Августин Александр
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Новости
20:19 Хоккей Григорий Денисенко: Борьба и скорость – главные отличия хоккея на взрослом уровне
20:12 Футбол «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов» после результативной ничьей в основное время
19:52 Футбол Голы Иско и Рамоса помогли «Реалу» разгромить в гостях «Осасуну»
19:40 Футбол Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» в игре против «Севильи»
19:30 Футбол Каплиенко официально стал игроком «Тамбова»
19:29 Футбол «Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу над «Борнмутом» и опередил «Тоттенхэм»
19:17 Легкая атлетика Ласицкене выиграла «Русскую зиму» с лучшим результатом сезона в прыжках в высотку
19:13 Художественная гимнастика Ирина Винер-Усманова: . Самое главное, чтобы гимнастки не были травмированы, их надо беречь
19:07 Футбол «Дженоа» обыграл «Кальяри», островитяне не могут победить девять матчей кряду
18:55 Футбол «Наполи» на своем поле проиграл «Лечче»
18:45 Хоккей Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов
18:43 Теннис Монфис выиграл турнир ATP в Монпелье, победив в финале Поспишила
18:26 Хоккей Сборная Казахстана в четвертый раз кряду пропустит Олимпиаду
18:20 Хоккей Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков
18:08 Футбол «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в баскском дерби
17:56 Хоккей Виталий Давыдов: Не хочется ругать, но никогда разношерстный состав не приносил пользу
17:52 Хоккей Роман Ротенберг: Не все после КХЛ оказались готовы к скоростям на Евротуре
17:47 Футбол «Ростов» – «Локомотив». Составы команд
17:37 Хоккей Алексей Кудашов: Уже стало чуть лучше, начала просматриваться игра
17:30 ММА Дуэйн Джонсон: Чертовски крутой бой от Рейеса, однажды он станет великим чемпионом
Московские терапевты: «Никакой эпидемии коронавируса в России нет и близко!»
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Задержание министра, смерть главы администрации, карантин: итоги недели в Карелии
Закупки СИЗО столицы Дальнего Востока: чай, кофе, печеньки
Самая богатая женщина Ставрополья будет поставлять молоко в детсады
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика