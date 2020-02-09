«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов» после результативной ничьей в основное время В Катаре завершился Кубок Матч Премьер.

В последнем матче товарищеского турнира Кубок Матч Премьер «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти 5:4 после того, как основное время завершилось вничью 3:3. Команда Юрия Семина дважды отыгралась по ходу второго тайма.

Бразильский защитник «Локомотив» Мурило открыл счет на 19-й минуте после углового Жоау Мариу. На 43-й команда Валерия Карпина отыгралась после розыгрыша корнера. Хорен Байрамян направил мяч в штангу, однако Максим Осипенко таки протолкнул мяч в сетку.

На 50-й «Ростов» уже выигрывал – Павел Мамаев точно пробил в касание после передачи Эльдора Шомеродова. На 61-й Гжегож Крыховяк сделал счет 2:2, направив мяч в сетку дальним ударом.

Еще раз команды обменялись голами в промежутке с 71-й по 74-й минуты. «Ростов» во второй раз за вечер вышел вперед стараниями Романа Еременко, подкараулившего ошибку вратаря «Локо» Никиты Медведва, однако железнодорожники опять отыгрались – отличился Дмитрий Рыбчинский.

Серию пенальти «Локомотив» выиграл со счетом 5:4. Вратарь железнодорожников Медведев, в прошлом выступавший за «Ростов» парировал два 11-метровых, нейтрализовав удары Евгения Чернова и Олега Кожемякина.

Победителем Кубка Матч Премьер стал «Спартак», набравший 7 оков в трех матчах. Вчера команда Доменико Тедеско со счетом 3:2 обыграла сербский «Партизан».