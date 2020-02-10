Стефано Пиоли: «Милан» проиграл дерби, в котором должен были выиграть Красно-черные потерпели поражение в миланском дерби.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» в чемпионате Италии.

«В первом тайме наш план работал очень хорошо. Возможно, мы заслуживали большего, чем 2:0. Два пропущенных гола в течение 3-4 минут решили исход матча. У «Интера» куда более опытная команда, чем у нас, они более привычны к таким матчам, поэтому им удалось вернуться в игру. Я зол на своих игроков, потому что у нас были защитные обязанности, которыми мы пренебрегли, за что были наказаны. Это был наш лучший первый тайм в сезоне, но мы проиграли дерби, в котором должны были выигрывать», - цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, вчера футболисты «Интера» нанесли поражение игрокам «Милана» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 4:2. По итогам первого тайма «россонери» вели в счете 2:0. Один из мячей забил Златан Ибрагимович. Он же отдал голевой пас на Анте Ребича. Во второй половине поединка «Интер» отправил в ворота соперника четыре мяча. Отличились Марсело Брозович, Матиас Весино, Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.

Таким образом, команда Антонио Конте набрала 54 очка и догнала «Ювентус», а по дополнительным показателям сместила туринцев с первого места. В активе «Милана» – 32 очка и 10-я позиция.

17 февраля «Интер» сыграет в гостях против «Лацио», а днем позже «Милан» примет «Торино».