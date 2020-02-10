Видич станет новым генеральным директором «Црвены Звезды» Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич летом займет должность генерального директора «Црвены Звезды». Об сообщает сербский портал Republika.

Отмечается, что вместе с ним в команду придет бывший нападающий сборной Сербии Марко Пантелич, который займет место в спортивного директора.

– Для Видича, Пантелича и других бывших игроков всегда есть место в «Црвене Звезде», соответственно их амбициям и предпочтениям. Об этом свидетельствует возвращение домой нового главного тренера команды Деяна Станковича, – сказал нынешний генеральный директор команды Звездан Терзич.

Видич является воспитанником «Црвены Звезды», выступая за родной клуб с 2000 по 2004 год. После чего он перешел в «Спартак» за 4,45 миллиона евро – в составе москвичей он провел 39 матчей и забил четыре гола.