Видич станет новым генеральным директором «Црвены Звезды» - Советский спорт
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10 февраля 2020 14:45ФутболКорегин Владислав

Видич станет новым генеральным директором «Црвены Звезды»

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич летом займет должность генерального директора «Црвены Звезды». Об сообщает сербский портал Republika.

Отмечается, что вместе с ним в команду придет бывший нападающий сборной Сербии Марко Пантелич, который займет место в спортивного директора.

– Для Видича, Пантелича и других бывших игроков всегда есть место в «Црвене Звезде», соответственно их амбициям и предпочтениям. Об этом свидетельствует возвращение домой нового главного тренера команды Деяна Станковича, – сказал нынешний генеральный директор команды Звездан Терзич.

Видич является воспитанником «Црвены Звезды», выступая за родной клуб с 2000 по 2004 год. После чего он перешел в «Спартак» за 4,45 миллиона евро – в составе москвичей он провел 39 матчей и забил четыре гола.

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