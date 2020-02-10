Евгений Ловчев: Думаю, что до конца сезона Соболев забьет шесть голов Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев – об игре нападающего Александра Соболева в за красно-белых в «Кубке Матч Премьер».

– Для «Спартака» победа в этом турнире – безусловный плюс. В первом матче Соболева не показалось, что он тот, кто нужен «Спартаку». А во второй игре я его увидел, потому что ни Ларссон, ни Понсе не делали тех вещей, которые должен делать центральный нападающий. Показалось, что клуб нашел хорошего форварда. Если сравнивать его с Понсе, то у аргентинца ничего не было за половину сезона. Соболев сделал четыре действия за один тайм. Сколько он забьет до конца сезона в РПЛ? Думаю, штучек шесть, – цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что в Катаре «Спартак» одержал победы над «Ростовом» (2:1) и «Партизаном» (3:2), а также уступил «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти). Таким образом, команда набрала семь очков и стала победителем турнира.

Что касается Соболева, то 22-летний форвард перешел в московский клуб 30 января. Он будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды, после чего его трансфер может быть выкуплен.

В нынешнем сезоне нападающий забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов».