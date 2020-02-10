12-летний болельщик «Селтика» обвиняется в расистских кричалках в адрес игрока «Рейнджерс» В том матче «Рейнджерс» победил в гостях со счетом 2:1.

12-летнему фанату «Селтика» предъявили обвинения в связи с тем, что он распевал расистские кричалки в адрес колумбийского нападающего «Рейнджерс» Альфредо Морелоса в рамках 21-го тура чемпионата Шотландии.

– Любая форма оскорблений абсолютно неприемлема, и полиция Шотландии будет продолжать тщательно расследовать любые сообщения о подобных случаях, а виновные предстанут перед соответствующими органами. Мы также хотели бы напомнить общественности, что, поскольку обвиняемый не достиг 18-летнего возраста, он не может быть назван или идентифицирован по юридическим причинам в соответствии с Законом об уголовном судопроизводстве Шотландии 1995 года, – цитирует инспектора Марка Сазерленда из полицейского отдела Большого Глазго Sky Sports.

Отметим, что в том матче «Рейнджерс» в гостях победил со счетом 2:1, одержав первую гостевую победу над своим главным соперником с 2010 года.

На данный момент подопечные Стивена Джеррарда занимают второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков и имея одну игру в запасе. Команда отстает от «Селтика» на семь очков.