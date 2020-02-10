Сын Пеле: Отец находится в не в самом лучшем состоянии 79-летний бразилец три раза становился чемпионом мира.

Эдсон Шолби Насименту, более известный как Эдиньо, рассказал о текущем состоянии своего отца – экс-нападающего сборной Бразилии Пеле.

«Отец находится в не в самом лучшем состоянии после операции по замене тазобедренного сустава. Не могу сказать, что реабилитация прошла успешно. У него есть проблемы с движением, из-за чего он переживает депрессию. Конечно, ему сложно. Этот человек был королем футбола, а теперь ему сложно ходить.

Честно говоря, отцу стыдно, и он не хочет появляться на людях. Проще говоря, он ведет затворнический образ жизни», – заявил Эдиньо в интервью TV Globo.