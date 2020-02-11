Даниэл Джеймс: Перешел в «МЮ», чтобы выигрывать трофеи Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс поделился эмоциями от тренировочного сбора команды в Марбелье.

– Сборы проходят очень здорово. У нас был небольшой перерыв, после чего мы приехали сюда для тренировок. Сегодня провели отличную сессию. Сборы в теплых краях всегда помогают нам и приносят пользу, когда мы возвращаемся домой. Тут, очевидно, немного теплее, чем там. Думаю, что все в команде в отличном состоянии и готовы к оставшейся части сезона. Борьба за трофеи? Я в этом клубе, чтобы выигрывать их. Смотрим вперед с высоко поднятой головой, – цитирует Джеймса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что подопечные Сульшера идут на восьмой позиции в АПЛ, набрав 35 очков. 17 февраля, в рамках 26-го тура, команда сыграет в гостях против «Челси». Также на следующей неделе запланирована еще одна встреча – 20 февраля в 1/16 финала Лиги Европы англичане встретятся с «Брюгге».