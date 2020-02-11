«ПСЖ» претендует на Кулибали «ПСЖ» надеется летом подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Согласно информации Sky Sports, руководство французского клуба готово платить 28-летнему сенегальцу 235 тысяч евро в неделю.

Парижане хотели купить игрока еще этой зимой, но их не устроила сумма сделки – неаполитанцы потребовали минимум 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В 2014 году «Наполи» приобрел Кулибали у бельгийского «Генка» за 7,75 миллиона евро. За это время сенегалец стал одним из лучших центральных защитников в итальянской серии А. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Кулибали сыграл 21 матч, в которых он не отметился результативными действиями.

«Наполи» занимает 11-е место в серии А, набрав 30 очков после 23 туров.