«ПСЖ» претендует на Кулибали

Согласно информации Sky Sports, руководство французского клуба готово платить 28-летнему сенегальцу 235 тысяч евро в неделю.
Парижане хотели купить игрока еще этой зимой, но их не устроила сумма сделки – неаполитанцы потребовали минимум 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
В 2014 году «Наполи» приобрел Кулибали у бельгийского «Генка» за 7,75 миллиона евро. За это время сенегалец стал одним из лучших центральных защитников в итальянской серии А. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Кулибали сыграл 21 матч, в которых он не отметился результативными действиями.
«Наполи» занимает 11-е место в серии А, набрав 30 очков после 23 туров.
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