Хорен Байрамян: Не сказал бы, что атмосфера «Кубка Матч Премьер» была близка к официальным играм Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о турнире в Катаре, а также рассказал о втором подготовительном сборе команды.

– Второй сбор в этот раз был тяжелее. Тренерский штаб с каждым годом развивается, они меняют, корректируют нашу подготовку. Я привык всегда, что первый сбор сложнее. Но на нем мы больше работали над силой, в тренажерном зале, а здесь уже интенсивность пошла, поэтому больше устаешь. Зато больше времени проводим на поле, а это здорово.

«Кубок Матч Премьер» – хороший турнир, играют ведущие российские клубы, крепкий «Партизан». Все достойные, сильные соперники, плюс мы друг друга все знаем, приятно играть. Это чуть больше, чем товарищеский матч. Все-таки турнир, а участвовать в любом турнире всегда приятнее, чем просто в товарищеской игре. Поэтому я вижу только плюсы. Близка ли была атмосфера к официальным играм? Не сказал бы. Была бы совсем другая подготовка. Конечно, с одной стороны ты профессионал и должен каждую игру выходить и показывать свой максимум. Но все-таки мы понимаем, что сезон важнее, официальные игры важнее, поэтому атмосфера отличается, – цитирует Байрамяна пресс-служба ростовского клуба.

Напомним, что в Катаре подопечные Валерия Карпина финишировали на третьей строчке – команда одержала победу над «Партизаном» (3:1), однако уступила «Локомотиву» (3:3, 4:5 по пенальти) и «Спартаку» (1:2).

«Ростов» занимает идет третьим в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка после 19 туров.