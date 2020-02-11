«Уфа» уступила «Арарат-Армении» в контрольном матче После этой игры уфимцы завершили второй сбор на Кипре.

На тренировочном сборе в Ларнаке (Кипр) «Уфа» провела контрольный матч против команды «Арарат-Армения». Российский коллектив уступил со счетом 1:2.

На седьмой минуте российский клуб пропустил, но на 57-й нападающий уфимцев Ловро Бизяк уравнял шансы команд. Однако на 81-й минуте соперник снова вышел вперед.

«Уфа» занимает в РПЛ седьмое место, набрав 25 очков в 19 турах. «Арарат-Армения» является действующим чемпионом страны. В нынешнем сезоне команда идет на второй строчке, уступая одно очко лидеру – «Лори».

Этой игрой уфимцы завершают второй сбор на Кипре. Третий, заключительный учебно-тренировочный сбор команды проведет в испанском Бенидорме с 16 по 28 февраля.

Контрольный матч

«Уфа» (Россия) – «Арарат-Армения» (Армения) – 1:2 (0:1).

Голы: Бизяк, 57 – Лима, 8; Отубанжо, 81.

«Уфа»: Беленов (Шафинский, 71), Сухов (Емельянов, 68), Табидзе (Пуцко, 46), Неделчару (Никитин, 71), Йокич, Алиев (Аликин, 71), Карп (Гиоргобиани, 90), Голубев (Поздняков, 82), Тилль (Урунов, 46), Кротов (Сысуев, 73), Бизяк (Вомбергар, 58).