Дортмундская «Боруссия» интересуется бывшим форвардом «Зари» Руководство немецкой команды готово выделить на трансфер около 25 миллионов евро.

Нападающий «Брюгге» Деннис Бонавентуре может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации Goal.com, дортмундская «Боруссия» готова заплатить за 22-летнего нигерийца 25 миллионов евро. Отмечается, что игрок может стать заменой английскому вингер Джейдону Санчо, который, вероятнее всего, покинет немецкий клуб ближайшим летом.

Ранее футболистом интересовались клубы АПЛ – «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Лестер».

Бонавентуре перешел в «Брюгге» из луганской «Зари» летом 2017 года за 1,3 миллиона евро. В своей карьере он сыграл в 126 матчах – на его счету 33 забитых мяча и 11 результативных передач.

В этом сезоне нападающий принял участие в 32 встречах, отметившись восемью голами и двумя ассистами. Больше всего запомнился его дубль в ворота мадридского «Реала» (2:2) на «Сантьяго Бернабеу» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.