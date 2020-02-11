«Ливерпуль» не подпишет Джеррарда, чтобы тот смог выиграть медаль АПЛ Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что клуб не будет возвращать Стивена Джеррарда в качестве игрока, чтобы легенда команды мог стать чемпионом Англии.

– Позвольте мне объяснить, что должно произойти. Итак, вопрос: «Можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ?» А я задам вам такой вопрос: «Какого игрока вы хотите убрать из состава, чтобы это произошло?» Если вы не заметили, он также является сотрудником другого клуба. Мы все любим Стиви Джи, и мы все очень гордимся им за его тренерскую карьеру, но я все время вижу предложения в духе: «Возьмите его на пятидневный контракт, чтобы он мог выиграть медаль». Однако это не работает подобным образом.

Химия в раздевалке важна. Вы можете представить, что вам нужно исключить другого игрока и сказать: «Ты не получишь медаль»? Это не та вещь, которую раздают каждому. Они для команды, верно? И в-третьих, вы не можете внести игрока в заявку, когда период дозаявок закрыт. В остальном это действительно возможно, – цитирет Мура Soccer Laduma.

Отметим, что болельщики «Ливерпуля» организовали флешмоб в соцсетях, требуя подписания контракта c Джеррардом, чтобы он смог стать обладателем чемпионского титула, чего ему не удалось сделать во время карьеры футболиста в «Ливерпуле». После 25 матчей «Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ с преимуществом в 22 очка.

Джеррард выступал за команду с 1998 по 2015 годы, сыграв в АПЛ 504 матча и забив 120 голов. Завершив карьеру футболиста в «Лос-Анджелес Гэлакси», он работал с юношескими командами «Ливерпуля» в 2017 и 2018 годах, а затем стал главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс».