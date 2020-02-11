«Милан» уволит Пиоли, если команда не попадет в Лигу чемпионов В октябре прошлого года бывший наставник «Фиорентины» сменил Марко Джампаоло.

По информации Calciomercato.com, нынешний главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может быть уволен после завершения нынешнего сезона в том случае, если красно-черные не попадут в Лигу чемпионов.

Источник утверждает, что руководство титулованного клуба уже ищет нового тренера. Ранее в итальянских и немецких СМИ была опубликована информация о том, что летом «Милан» может возглавить бывший тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник.

В данный момент «Милан» занимает лишь десятое место, набрав 32 очка в 23 турах. 17 ферваля красно-черные сыграют дома с «Торино».

От Италии в Лигу чемпионов выходят четыре команды. В данный момент на четвертой позиции идет «Аталанта», опережая команду Пиоли на 10 очков.