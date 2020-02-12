Геннадий Орлов: Рейнгольд был одним из самых быстрых футболистов СССР - Советский спорт
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12 февраля 2020 01:53ФутболГичунцев Артур

Геннадий Орлов: Рейнгольд был одним из самых быстрых футболистов СССР

Ветеран «Спартака» скончался на 78-м году жизни. Это случилось во вторник, 11 февраля.

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался после новости о кончине Валерия Рейнгольда, который умер из-за проблем с сердцем.

«Валерий Рейнгольд был одним из самых быстрых футболистов СССР. Правый край звездного состава. Я его ценил за чувство обостренной справедливости, таких людей, к сожалению, все меньше. Светлая память», – цитирует Орлова Sport24.ru.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб окажет помощь семье бывшего форварда красно-белых, а также назвал его «велииким футболистом».

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